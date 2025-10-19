laliga

Real slavio s dva igrača više nakon bizarnih isključenja. Skoro je primio gol u 96. minuti

S. M.

19.10.2025 u 22:57

Slavlje igrača Reala
Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
Real Madrid je u 9. kolu LaLige pobijedio Getafe u gostima 1:0.

Real se dugo mučio s čvrstom obranom Getafea, ali je do pobjede na kraju došao golom Kyliana Mbappea u 80. minuti.

Njemu je prethodio jedan od najbizarnijih crvenih kartona u povijesti španjolske lige. Allan Nyom je ušao u igru za Getafe u 77. i ni minutu kasnije je na centru ničim izazvan rukom udario Viniciusa Juniora.

Brazilac je naglasio taj prekršaj, ali je Nyom dobio izravni crveni karton i ostavio svoju momčad s igračem manje. Vinicius, koji je u igru ušao početkom drugog dijela, u 84. minuti iznudio je i drugi crveni karton.

Isprovocirao je Alexa Sancrisa, koji ga je gurnuo i dobio drugi žuti karton. S dva igrača manje Real je kontrolirao susret, ali su domaćini u šestoj minuti nadoknade imali čisti zicer preko Da Coste koji je Courtois obranio.

