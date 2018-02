Real opet posrnuo; dva vodstva mu nisu bila dovoljna; Modrić zaustavio kontru trkom od 70 metara

U subotu u 22. kolu nogometnog prvenstva Španjolske Real Madrid je ponovno kiksao, u gostima protiv Levantea odigrao je 2-2

Real je poveo u 11. minuti, Toni Kroos izveo je korner, a stoper Sergio Ramos glavom je pogodio mrežu, a u 42. minuti iz polukontre Emmanuel Boateng donio je izjednačenje Levanteu.

No, kraljevski klub ponovno je stigao do prednosti u 81. minuti pogotkom Isca, ali to mu nije bilo dovoljno da upiše pobjedu, jer je Giampaolo Pazzini u 89. minuti zabio za konačnih 2-2.