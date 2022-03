[VIDEO] Razočarani Tomić o novom posrtanju Rijeke i posljedicama teškog udarca zadobivenog od Dragovoljca

Razočaran je bio trener Rijeke Goran Tomić nakon drugog poraza Rijeke u nizu HT Prvoj ligi. Na šokantan gubitak planiranih bodova protiv fenjeraša Hrvatskog dragovoljca nadovezao se i današnji protiv Gorice

I sve to nakon sjajnih pobjeda protiv Osijeka u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu i Hajduka u HT Prvoj ligi na Poljudu.

'Tako je to, kada izgubite jednu utakmicu kao da privučete neku negativnu energiju i onda vam ne ide onako kako biste željeli. U prvom poluvremenu bio je to susret bez pretjeranih šansi. U drugom smo krenuli odličnom šansom Merkulova, Selahiju je šetala lopta po crti... Nakon što je Gorici isključen igrač mi jednostavno nismo bili pravi, vidi se manjak samopouzdanja, pogotovo u igri prema naprijed. Nismo imali rješenja, kvalitetnih poteza i onda uz sve to zabijemo sami sebi gol, drugi ove sezone, što je stvarno previše...', rekao je Tomić nakon poraza u Gorici pe se osvrnuo na reprezentativnu pauzu.