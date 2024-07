Razočarani Rafa Nadal nakon poraza od Đokovića progovorio o kraju karijere

'Sve ovdje je posebno. Želio sam osvojiti to zlato, mislio sam o tome svaki dan. I svaki dan sam naporno radio na tome, svaki dan...', kazao je Rafa Nadal nakon poraza od Novaka Đokovića. Nije mu bilo lako, vidjelo se to...

'Što je presudilo? Ma, sve... Bio je puno bolji i moram to prihvatiti... Jednostavno nisam bio u stanju da Đokovića stavim u težak položaj. Nisam imao kvalitetne poteze i pokrete, nisam ga mogao 'slomiti'. Morao sam odigravati puno kvalitetnije lopte. A to nisam uradio i Novak je na kraju u svakom segmentu bio boji od mene, od početka do kraja meča. Imao sam neku pozitivnu reakciju u drugom setu, ali to nije bilo dovoljno', kazao je Rafa te se zahvalio navijačima na Roland Garrosu:

'Ovdje se uvijek osjećam kao kod kuće. Specijalan je to osjećaj, davali su mi energiju, ne mogu im se dovoljno zahvaliti za tu podršku. Nevjerojatno je imati ovakav osjećaj kad je u pitanju publika na mom omiljenom mjestu.'