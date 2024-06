Ramon Mierez odlazi u Dinamo? Sportski direktor Osijeka bio je jasan

Osijekov napadač ove je sezone bio najbolji strijelac SuperSport Hrvatske nogometne lige s 18 golova. Jedno vrijeme čak se razmišljalo da ga se 'privede' i dodijeli domovnicu, kako bi mogao igrati za Hrvatsku.

A sve to dovoljno je za konstataciju kako je Mierez odličan napadač, baš kakvog bi rado vidjeli i u Maksimiru.

>> MAXSport – najbolje od hrvatskog nogometa! Više informacija OVDJE.

Već ga se povezivalo prijašnjih godina, ali tada su cijene 'išle u nebo'. Nije niti sada puno jeftiniji, ali ako se pita Osijekovog sportskog direktora - za Dinamo je nedostupan.

'Bit ću izravan oko Ramona - predložio sam mu novi dugogodišnji ugovor jer uživa u Osijeku, navijači ga ovdje obožavaju. On je u dvojbama, a ja ne mogu govoriti u njegovo ime. Svjestan je da ga nigdje drugdje ljudi neće voljeti kako ga vole u Osijeku, a to je jako važno u donošenju odluke. S druge strane, 27 mu je godina i nema još puno vremena za zaraditi ozbiljan novac od nogometa, ali zasad nismo dobili nikakvu ozbiljnu ponudu o kojoj bi se mogli odrediti. No, u neki drugi hrvatski klub ga sigurno nećemo prodati. O tome nema govora', rekao je Jose Boto za Sportske novosti.