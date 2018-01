Rakitić rekao veliku istinu o skupom pojačanju Barcelone; je li u pravu?

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić smatra kako je 160 milijuna eura, koje će Barcelona platiti engleskom Liverpoolu za veznog Philippea Coutinha, previsok iznos

Barcelona je u subotu dovela 25-godišnjeg brazilskog reprezentativca s kojim bi u ponedjeljak trebala potpisati ugovor do ljeta 2023. godine. Liverpool i Barcelona nisu otkrili iznos transfera no španjolski i britanski mediji tvrde da će engleski klub dobiti odjednom 120 milijuna eura te dodatnih 40 milijuna kroz više plaćanja ovisno o uspjesima i učinku.

'Nije bitno moje mišljenje o cijeni, previsoka je, no tržište određuje kakve poteze donijeti. U svakom slučaju Barcelona je najveći klub na svijetu', rekao je veliku istinu Rakitić iako se njegove riječi čelnim ljudima kluba sigurno neće dopasti. No, s druge strane mnogi navijači Barce te naravno analitičari slažu se kako je 160 milijuna eura zaista prevelik iznos.

'Mi smo htjeli da dođe dodatni igrač, jedan od najboljih na svijetu', rekao je Rakitić o Coutinhu koji može igrati na lijevom i desnom boku ali i u sredini gdje igra Rakitić. Coutinho je ove sezone već nastupao za Liverpool u Ligi prvaka pa u tom natjecanju neće moći igrati za Barcelonu. Katalonski klub u osmini finala Lige prvaka igrat će protiv Chelsea.

'On ne može igrati u Ligi prvaka, no to se znalo. Pomoći će nam u prvenstvu a nadam se i u kupu. U svakom slučaju treba mu dati vremena, a mi ćemo ga lijepo primiti', istaknuo je Rakitić. Hrvatski reprezentativac odigrao je ove sezone 28 utakmica, najviše u redovima Barcelone. Propustio je samo uzvratnu utakmicu 1/16 finala španjolskog kupa protiv Real Murcije u studenom kada ga je trener Ernesto Valverde odlučio odmoriti jer je prvi susret bio završio 3-0 za Barcelonu. Katalonci su i u uzvratu slavili i to s 5-0.

Rakitić je u nedjelju odigrao svih 90 minuta u prvenstvenoj pobjedi nad Levanteom koji zauzima 16. mjesto među 20 momčadi prve lige.

'Ušli smo u susret u jakom ritmu, imali samopouzdanja i strpljenja. Prvo poluvrijeme je bilo jako dobro. Tijekom utakmica nikada ne spuštamo ritam pa sada idemo dalje po pobjede u svim susretima', rekao je igrač s brojem 4 na leđima. Lionel Messi zabio je gol u 12. minuti a Luis Suárez u 38., dok je u 93. Paulinho potvrdio slavlje.

Barcelona je tom pobjedom zadržala devet bodova nad drugoplasiranim Atletico Madridom koji je u subotu porazio Getafe s 2:0.

'Želimo nastaviti istom linijom, a ona je doista pozitivna. Ideja je misliti samo o svakoj idućoj utakmici pa je sada red da razmišljamo o Celti (u četvrtak uzvrat osmine finala kupa). Želimo i dalje uživati', istaknuo je odlično raspoloženi Rakitić. Bila je to prva prvenstvena utakmica u drugom dijelu sezone.

'Sada počinje ono ključno u sezoni. Potrebno je stoga biti spreman i na najvišoj razini. Nastojat ćemo ići malo po malo te pritom uživati. Najbolje je tek pred nama', poručio je Rakitić uvjeren kako će Barcelona vratiti u svoje vitrine naslov prvaka koji se trenutno nalazi u Madridu.

Rakitić, koji je 2014. došao u Barcelonu iz Seville, upitan je o budućnosti svog sadašnjeg suigrača, desnog bočnog Aleixa Vidala. Sevilla bi ga mogla posuditi do kraja sezone iz obvezu kupnje za 10 milijuna eura.

'Odluči li on otići u Sevillu, ja kao njegov suigrač i seviljist mogu reći da bi mi bilo jako drago', napomenuo je Rakitić koji je ondje igrao od siječnja 2011. do ljeta 2014.

'I Vidal je već bio ondje. Odluči li otići ja mu želim sve najbolje. U Sevilli ga već poznaju jako dobro. On je igrač najviše razine a Sevilla jedan od najboljih klubova u Europi', zaključio je Rakitić. Vidal je od 2014. do 2015. igrao za Sevillu od kuda je prešao u Barcelonu.