PSG dobio 'kantu'; Lille totalno razbio prvaka i odgodio slavlje Parižana

Nogometaši Paris SG-a propustili su i drugu priliku za osiguranje naslova prvaka Francuske, oni su u posljednjem susretu 32. kola izgubili na gostovanju kod drugoplasiranog Lillea sa 1-5 (1-1) i tako potvrdu osvajanja osmog naslova nacionalnog prvaka, a šestog u posljednjih sedam sezona odgodili za još najmanje tri dana

Parižanima je u Lilleu bio dovoljan i bod za teoretsku potvrdu naslova, no domaći su imali druge planove. Lille je poveo u 7. minuti autogolom Meuniera, a samo četiri minute potom Bernat je poravnao na 1-1. No, Bernat je u 38. minuti isključen, a domaći su u nastavku stigli do velike pobjede preko Pepea u 51., Bambe u 66., Gabriela u 71. i Josea Fontea u 84. minuti.