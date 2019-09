Prvih 11 Juventusa zabrinulo nogometnu javnost na Apeninskom poluotoku; zar je to talijanska momčad?

Juventus je propustio slaviti protiv Atletica (2:2) u prvom kolu Lige prvaka, a na toj utakmici promijenile su se i povijesne knjige 'Stare dame'

Podsjećamo, u Madridu je torinska momčad vodila s 2:0 do zadnje minute. Juve je poveo na početku drugog dijela pogotkom Kolumbijca Juana Cuadrada, a u 65. minuti Blaise Matuidi podigao je prednost na 2:0. U 70. minuti Stefan Savić je smanjio, a momčad Diega Simeonea se spasila poraza u zadnjoj minuti golom Meksikanca Herrere.

Juventus je propustio veliku priliku za tri boda, a takav rasplet kriv je za nervozu u redovima taliajnskog prvaka pa je u tunelu stadiona zamalo došlo do sukoba između Juana Cuadrada i nekih suigrača. Obračun je spriječio Leoardo Bonucci koji je ratobornim suigračima poručio: Ne ovdje, pričat ćemo u svlačionici.'

No to nije sve, ima i jedna negativna stvar koja se nikako neće svidjeti onima koji stalno govore kako je previše stranaca u talijanskom nogometu i da to uništava njihove mlade talente što utječe i na budućnost nacionalnih selekcija, a posebno A vrste.

Naime, po prvi puta je u sastavu Juventusa u Ligi prvaka u prvih 11 istrčao samo jedan Talijan, bio je to upravo Bonucci. Ostalih deset su bili stranci, nikad manje domaćih u najtrofejnijoj talijanskoj momčadi.