Prvi čovjek hrvatskog rukometa iskreno o vrućim temama; zašto je pomilovao Manuela Štrleka, ostaje li Lino Červar izbornik, kako spasiti klubove...

Tomislav Grahovac, ugledni odvjetnik i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza govorio je za službeni portal o odgodi rukometnih natjecanja, pomilovanom Manuelu Štrleku, problemima zbog koronavirusa, izborniku Lini Červaru, uspjesima reprezentacija...

'To je jedino moguće rješenje u ovom trenutku. Zdravlje i život svih nas je daleko najvažniji. Zapravo, samo poštujemo preporuku Središnjeg državnog ureda za šport (SDUŠ) i Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), u ovom trenutku nema uvjeta za treninge, otvorenih sportskih objekata, a samim time i natjecanja. Vidjet ćemo što, i kako dalje. Bilo bi sjajno da nakon toga roka možemo krenuti s natjecanjima, ali o tome odluku zapravo donose Državni stožer civilne zaštite i liječnici i dužni smo ih slušati. Napisati novu odluku najlakša je stvar na svijetu.'

Odgoda svih natjecanja do 15. travnja...

'Tu je sve jasno. To je jedina moguća razborita odluka u ovom trenutku. Zdravlje sportaša, gledatelja, ali i općenito svih je najvažnije. Nitko ne zna do kada će trajati ova kriza. Što je s drugim kontinentima, koje korona još nije zahvatila, a teško da će je izbjeći, poput Afrike, Južne Amerike. Isto tako, nitko nije mogao predvidjeti kada će se održati kvalifikacije u mnogim sportovima u kojima nisu održane, pa tako ni u rukometu. A zamislite kako bi se tek sportaši pripremili za to natjecanje. Ono je za mnoge san. Na kraju krajeva, nisu samo natjecanja važna. Upitno je kako uključiti i sačuvati milijune ljudi u cijeloj priči, organizirati njihov transport, sigurnost. Prema tome, odluka je apsolutno na mjestu.'

U mjerama hrvatske Vlade, pomoći gospodarstvu nigdje se ne spominje sport, a on će također biti na izdisaju, nakon ove krize?

Izbornik Lino Červar ima ugovor sa HRS-om da vodi reprezentaciju do Olimpijskih igara. Znači li to da ostaje do Tokija 2021. godine?

'Znam da to sve zanima. I logično mi je. Gospodin Lino Červar je trenutačno naš izbornik. O tim novim okolnostima nismo razgovarali, jer odluka MOO i organizatora Igara donesena je prije dva dana. Ponovit ću još jedanput, najvažnije je da svi budemo zdravi. O svemu drugom ćemo razgovarati, bit će vremena, kada se vratimo 'normalnom' životu.'

Nedavno ste potpisali odluku po kojoj prihvaćate ispriku Manuela Štrleka da se ponovno stavlja na raspolaganje reprezentaciji.

'Kao što znate, Manuel Štrlek je poslao molbu Upravnom odboru i Skupštini HRS-a, i ispričao se. Kako se bližio rok za prijavu igrača za olimpijske kvalifikacije u Parizu, koje su kasnije otkazane, a evo nedavno su i same Olimpijske igre odgođene, bilo je nemoguće u uvjetima prijetnje korona virusa koji je počeo kreirati naš život, sazvati sjednicu Upravnog odbora ili Skupštine HRS-a, a naš Statut mi dopušta tu mogućnost, ja sam naravno potpisao odluku o dopuštenju Manuelu Štrleku da se stavi na raspolaganje reprezentaciji. Sada je sve na izborniku Lini Červaru. Ukoliko bude trebao Manuela Štrleka, on će ga i pozvati. Inače jasno je svima, on je sjajan igrač i jako mi je drago da se cijela ta priča završila na ovaj način.'