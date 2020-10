Prošle je sezone vodio svoj klub do povijesnog naslova i bio drugi strijelac lige, a sada će biti velika prijetnja Dinamu i golmanu Livakoviću

Dinamo je u četvrtak pobjedom 3:1 protiv estonske Flore izborio nastup u skupinama Europske lige, a u petak je doznao koji ga protivnici čekaju u ovom Uefinom natjecanju. Skupina nimalo nije jednostavna, jer u njoj su moskovski CSKA, nizozemski Feyenoord i austrijski Wolfsberg.

Nakon prošlosezonskog nastupa u Ligi prvaka, u kojoj je Bjeličina momčad do zadnjih sekundi dvoboja sa Šahtarom bila u kombinaciji za prolaskom u osminu finala Lige prvaka, ambicije Zorana Mamića i ovosezonskog Dinama bile su - ponoviti plasman u skupine najelitnijeg klupskog natjecanja.

No, Ferencvaroš je pokazao da Dinamo ove sezone ipak nije toliko snažan, pa se protiv estonske Flore lovilo utješno natjecanje, to jest ulazak u skupine Europske lige. I iako je Dinamo pobijedio, dojam opet nije bio savršen. No, pobjedi se ne gleda u zube, jer cilj je ispunjen. Iako ne znamo hoće li to natjecanje biti dovoljno spektakularno za trenera Mamića.