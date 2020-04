Iako je Dana White otkrio kako je otkazivanje planiranih UFC priredbi došlo nakon reakcije s vrha Disneya, sad se pojavila informacija kako je zapravo ključna riječ došla s jedne još više pozicije. Naime, vodstvo Disneya kontaktirao je ni manje ni više nego guverner savezne države Kalifornije, Gavin Newsom

Tužna vijest za sve MMA fanove pojavila se u kasne sate, a otkrio ju je sam predsjednik UFC-a, Dana White. Osoba je to koju u prošlih mjesec dana gotovo ništa nije uspjelo pokolebati, sve dok nije stigao poziv s vrha Disneya, giganta pod čijim vlasništvom se nalazi i ESPN mreža. Na tako nešto nije niti White mogao ostati ravnodušan te nije drugog izbora nego sve otkazati, piše Fight Site.

No, čini se kako Disney takvu odluku nije donio odjednom niti bez sugestija sa strane. Kako saznaje New York Times, njih je na to naveo poziv guvernera Kalifornije, 52-godišnjeg Gavina Newsoma. Timesov izvor iz Disneya otkrio je kako je guverner iznio svoju zabrinutost cijelom situacijom. Iako se priredba u Tachi Palaceu pravno ne bi održavala u Kaliforniji, borci i sve osoblje bi putem do tamo morali prolaziti upravo kroz tu saveznu državu.