UFC 249 i sve preostale planirane priredbe najveće svjetske MMA promocije otkazane su do daljnjeg. To je u razgovoru za ESPN otkrio predsjednik UFC-a, Dana White, otkrivši kako mu je zahtjev za to došao s jedne od rijetkih pozicija kojoj nije mogao reći ne

Iako je danas došlo nekoliko dobrih vijesti za UFC i fanove, poput one da je riješen problem s komisijom koja bi trebala odraditi UFC 249 priredbu, na samom kraju danu došao je šok. Dana White je ESPN-u službeno otkrio kako se UFC 249 priredba istog trenutka otkazuje, jednako kao i sve ostale planirane priredbe. Razlog je naravno pandemija koronavirusa, no naravno da to nije nešto što je White odjednom shvatio. Kako je otkrio u ekskluzivnom razgovoru s Brettom Okamotom, naredba je došla sa samog vrha Disneya, jedne od najmoćnijih kompanija svijeta, koja u svom vlasništvu između ostalog ima ESPN, najveću svjetsku sportsku mrežu na čijim se kanalima i servisima UFC priredbe emitiraju, piše Fight Site.

'Ovo sve je od prvog dana bila jedna velika bitka. Otkad je pandemija krenula, danima i noćima smo se borili da održimo ovu priredbu. Danas smo dobili poziv s najvišeg mogućeg nivoa u Disneyu i u ESPN-u. Cijelo vrijeme govorim kako je ovo sjajno partnerstvo i ESPN je napravio sjajne stvari za nas. Ovog puta su me nazvali i zatražili od mene da ne odradim priredbu iduće subote', rekao je White, da bi odmah potvrdio i ono što do sada nije htio, lokaciju koja je zapravo jučer izašla u javnost: 'Sve smo imali spremno. Tachi Palace, kompleks unutar indijanskog rezervata, je stao uz nas i bio je tu cijelo vrijeme. Mogu vam reći jednu stvari. Kad se svijet vrati u normalu, priredba planirana za Kaliforniju će se održati u Tachi Palaceu. Dovesti ću im velike borbe jer cijenim što su cijelo vrijeme ostali uz mene u ovom.'