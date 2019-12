Prijelazni rok još nije ni počeo, a Rijeka već ostala bez jednog od stožernih igrača

Pred nogometašima Rijeke ove je srijede na rasporedu odgođena utakmica i gostovanje kod Dinama, nakon čega momčad s Rujevice ide na zasluženi odmor. No, jedan od njezinih bitnih igrača, branič Dario Župarić, kreće u novu avanturu

'Ono što sam vidio, stvarno je nešto što ljudi sanjaju. Znači, puni stadioni, gdje se igrač osjeća kao igrač i gdje je sve podređeno njemu. Tu su i brojne nogometne zvijezde, drugačiji svijet sponzora... U biti, sve ono što mi kao još mladi nogometaši i sanjamo. Bez obzira na to što je to sada i dosta novo u Americi. Međutim, nogomet je nogomet, igra se za gledatelje. Mislim da će biti užitak tamo igrati', izjavio je Župarić, koji će se u MLS-u pridružiti Damiru Kreilachu, a istim smjerom će i Roberto Punčec.

'Čuo sam se i s Damirom Kreilachom neki dan. I s još nekima. Svi su oduševljeni, kažu da bi išli i ranije da su imali priliku. On je igrao u Bundesligi, ali oduševljen je sa svime, posebno organizacijom. Puno veći igrači su išli u Ameriku, zašto ne bih i ja, ha, ha..',. dodao je Dario koji je u Rijeku stigao iz Pescare.

'Uvijek su u play-offu, klub ima vrhunske navijače i ambicije. Baš je nogometni grad. Trener je Giovanni Savarese, zna me od ranije i došao je tu po mene. To je isto nešto što je igralo ulogu. On me želio dovesti i to je također važno. Ne idem na nečiju preporuku. Predstavili su projekt koji mi se sviđa, momčad su koja baš živi za nogomet. Jedva čekam krenuti za Portland'.

A prije nego otputuje u SAD, Župarića čeka još dvoboj protiv Dinama. On i suigrači nisu po dobrom upamtili Dinamo ove sezone.

'Protiv Dinama smo stvarno zadnji put odigrali užasno. Najbitnije je da smo dobili ove četiri utakmice i stvorili neki niz. U Maksimir idemo igrati rasterećeno. Ne treba si stvarati neki pritisak, treba samo odigrati disciplinirano'.