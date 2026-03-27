finale u zenici

Presedan nakon prolaza Italije u finale baraža: Evo što je Gattuso napravio

S.Č.

27.03.2026 u 01:07

Gattuso i Buffon Izvor: EPA / Autor: MICHELE MARAVIGLIA
Gennaro Gattuso napravio je potez kakav se rijetko viđa - i to odmah nakon pobjede Italije.

Azzurri su s 2:0 svladali Sjevernu Irsku i izborili finale baraža za Svjetsko prvenstvo, no umjesto da odmah stane pred novinare, izbornik Italije odlučio je pričekati.

Razlog je bio jasan - želio je uživo vidjeti tko će mu biti protivnik.

Gattuso je odgodio konferenciju za medije i ostao pratiti produžetke i izvođenje jedanaesteraca u Cardiffu, gdje su Bosna i Hercegovina i Wales odlučivali o drugom finalistu. Tek nakon što je postalo jasno da će Italija igrati protiv BiH, izašao je pred novinare.

Potez koji dovoljno govori koliko ozbiljno shvaća ono što slijedi. Finale baraža igra se u utorak u Zenici, a nakon ovog poteza jasno je jedno - Gattuso ništa ne prepušta slučaju.

