Poznati voditelj bijesan zbog poništenog hrvatskog gola: 'Ovo bi 200 godina bio gol'

Wright je voditelj i suvoditelj emisije First Things First na FS1, sportskoj televiziji u vlasništvu Fox Sportsa. Riječ je o jednom od najpoznatijih američkih debate-format programa, u kojem se najčešće raspravlja o NFL-u, NBA ligi i najvećim sportskim temama u SAD-u, ali se tijekom Svjetskog prvenstva bavi i nogometom.

Upravo zato njegova reakcija ima dodatnu težinu. Ne dolazi iz klasičnog europskog nogometnog kruga, nego iz američke sportske kulture u kojoj se tehnologija, snimke i replay sustavi koriste desetljećima u gotovo svim velikim sportovima.

No Wright je, govoreći o poništenom golu Hrvatske protiv Portugala, zauzeo prilično jasan stav: tehnologija je otišla predaleko.

'Ne volim pregledavanje snimki u sportu. Ovo bi 200 godina nogometa bio gol. Sada nije. Ne mislim da je to ispravno', rekao je Wright.

Njegova poanta nije bila samo da je Hrvatska oštećena ili da je odluka bila bolna, nego da se nogomet počeo udaljavati od duha pravila. Wright smatra da problem nastaje kada tehnologija postane toliko precizna da počne otkrivati detalje koje nitko u stvarnom vremenu nikada ne bi mogao vidjeti.

Bio je jako izričit

'Ako tehnologija napreduje toliko daleko od onoga gdje je bila kada su pravila pisana, onda ne dolazite do ispravne odluke samo zato što napisana pravila primjenjujete na novu tehnologiju', poručio je.

U konkretnom slučaju, rasprava se vrti oko situacije u kojoj je tehnologija registrirala minimalan dodir lopte toliko sitan da ga se u normalnim okolnostima ne bi moglo prepoznati bez naprednog sustava i usporene snimke. Wright je upravo na tome gradio svoj argument.

'Ne mislim da zato što tehnologija danas može reći da je lopta okrznula nečiju kosu, a to tijekom cijele povijesti ovog sporta ne bismo znali, mi automatski dolazimo do prave odluke', rekao je.

Wright je zatim širu kritiku usmjerio na VAR i općenito na korištenje replaya. Po njemu, tehnologija povremeno doista može ispraviti očitu i veliku pogrešku, ali puno češće stvara situacije u kojima se pravila primjenjuju hladno, doslovno i bez osjećaja za razlog zbog kojeg postoje.

Kao primjer je naveo zaleđe: 'Pravilo zaleđa napisano je kako bi se spriječilo da igrači vise pred golom i čekaju loptu. Znate na što mislim? A sada imamo taj proces u kojem se kaže: Negdje moramo povući crtu. I povukli smo je', objasnio je.

Wright je dodatno naglasio da nije potpuno siguran ni u nepogrešivost same tehnologije: 'I još jedna stvar: Nisam siguran da u potpunosti vjerujem da je tehnologija nepogrešiva', rekao je.

'Imam drugačiju definiciju ispravnog nego što je imaju neki drugi ljudi', zaključio je. Za Hrvatsku je ta rasprava posebno bolna jer je poništeni gol došao u velikoj nokaut utakmici protiv Portugala. Za neutralne gledatelje, međutim, slučaj Gvardiol postao je još jedan primjer šire dileme modernog nogometa.