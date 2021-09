Poznati su svi parovi osmine finala Kupa; evo protiv koga će igrati Dinamo, Osijek, Hajduk, Rijeka...

Nakon što su odigrane posljednje utakmice šesnaestine finala hrvatskog nogometnog Kupa poznati su svi parovi osmine finala...

'Modri' su rutinski stigli do pobjede protiv trećeplasirane momčadi 2. HNL. Poveli su 3:0, riječki sastav je potom smanjio na 1:3 i vratio nadu, no još jedan gol hrvatskog prvaka otklonio je sve dvojbe.

Gostujuću pobjedu ostvario je i Slaven Belupo koji je Karlovac 1919 porazio 2:0. Hansel Zapata (38) i Ivan Krstanović (72-11m) bili su strijelci u pobjedi koprivničkog sastava. Bila je to prva pobjeda 'farmaceuta' u svim natjecanjima nakon 69 dana 'posta'.

Varaždin je u odličnom susretu pobijedio Sesvete 3:2 nakon produžetaka.

Gosti su poveli 1:0 preko Nike Domjanića u 4. minuti, no domaćin je uspio okrenuti rezultat golovima Nine Stojanovića (76) i Mihovila Geljića (83-11m). No, samo minutu kasnije Stjepan Igrec je izjednačio na 2:2 gurnuvši susret u protidužetak. Gol odluke zabio je Ivan Posavec u 106. minuti.

Rudar iz Labina je pobijedio Split 2:0. Prvi gol pao je u 13. minuti nakon kornera Stepčića kada je u skoku bio najviši Načinović. U 33. minuti Toni Macan je izašao sam pred gol 'crvenih' i zabio za 2:0. Split je u nastavku bio bolji, imao je nekoliko prilika, no presudilo je prvih pola sata kada su Labinjani zabili oba gola.

Plasman u osminu finala izborili su i BSK, Oriolik, Belišće i Rudeš.

BSK Bijelo Brdo je porazio Cibaliju 1:0, a pobjednički gol zabio je Hrvoje Ilić u 45. minuti.

Identičnim rezultatom Oriolik je pobijedio Zagreb (1:0), a gol odluke zabio je Goran Jurić u 38. minuti.

Belišće nije imalo problema protiv Vinogradara upisavši pobjedu 4:0, a golove su zabili Luka Pačar (4), Ante Jurić (32), Stjepan Poljak (39) i Toni Vinogradac (53).