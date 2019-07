Povratak nakon duge pauze zbog ozljede; Sara Kolak hvata formu za SP u Dohi

Olimpijska pobjednica u bacanju koplja, hrvatska atletičarka Sara Kolak zauzela je 10. mjesto na mitingu Dijamantne lige u Lauseanni hicem od 56.19 metara...

Sara Kolak je prestupila u prve dvije serije, da bi u trećoj ostvarila jedini ispravan hitac, no on nije bio dovoljan kako bi izborila ulazak među osam najboljih i nastavak natjecanja u posljednje tri serije.

Tih 56.19 metara je za 8.26 metara slabiji rezultat od najboljeg dometa 24-godišnje Ludbrežanke kojega je ostvarila prije 15 dana u Ostravi i kojim je ispunila normu za nastup na Svjetskom prvenstvu u Dohi od 27. rujna do 6. listopada, a čak 12.24 metara slabije od njezina rekorda mitinga kojega je postavila prije dvije godine.

Sara Kolak vraća se nakon duže pauze zbog ozljede i operacije lakta i ramena, još uvijek nije u idealnoj formi, trebat će vremena da se 'uhoda'. No, do SP-a je gotovo tri mjeseca, dovoljno je to da naša olimpijska pobjednica 'namjesti ruku' i krene po nova odličja.