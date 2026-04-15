Potpuni debakl: Real Madridu se ovo nije dogodilo 16 godina

S.Č.

15.04.2026 u 23:56

Real Madrid Izvor: EPA / Autor: RONALD WITTEK
Sezona Real Madrida ide prema raspletu koji bi na Santiago Bernabeuu mogao ostati upisan kao jedan od najneugodnijih u novijoj povijesti. Kraljevski klub na pragu je da drugu godinu zaredom ostane bez ijednog trofeja – što se nije dogodilo punih 16 godina.

Nakon ispadanja iz Lige prvaka i ranog oproštaja u Kupu kralja, Real je praktički ostao bez pravih šansi za spas sezone. U prvenstvu situacija također ne ide u njihovu korist – Barcelona je na korak do naslova i potreban bi bio pravi sportski čudesan rasplet da Madrid ipak dođe do titule.

Sezona bez odgovora na najvećoj sceni

Real je ove sezone u ključnim trenucima jednostavno ostao bez rješenja. U Europi su zaustavljeni, u domaćem kupu nisu ostavili ozbiljan trag, a u ligi su kroz veći dio sezone gledali u leđa najvećem rivalu.

Za klub koji je godinama navikao osvajati trofeje i dominirati na najvećoj pozornici, ovakav rasplet predstavlja ogroman pad standarda.

Povijesni negativan niz na vidiku

Posljednji put kada je Real Madrid dvije sezone zaredom završio bez ijednog trofeja bilo je prije 16 godina. Upravo zato ova situacija ima dodatnu težinu – ne radi se samo o jednoj lošijoj sezoni, već o kontinuitetu neuspjeha koji se u Madridu rijetko tolerira.

U klubu gdje su trofeji imperativ, a ne želja, ovakav scenarij gotovo sigurno će otvoriti ozbiljna pitanja o smjeru momčadi i budućnosti projekta.

