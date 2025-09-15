Poslušajte što je ljutiti trener Varaždina vikao hajdukovcima: 'Napoleon HNL-a'

Jedna od tema bio je i Varaždin, koji pod vodstvom Nikole Šafarića ove sezone izgleda sjajno.

Varaždin je trenutačno treći na tablici, a u subotu je pobijedio Hajduk 2:0 i pokazao da je u sjajnoj formi. Zanimljiva situacija dogodila se u 68. minuti susreta kad gosti nisu željeli vratiti loptu Varaždincima.

Komentator Anđelko Kecman je u studiju istaknuo tu situaciju i pustio snimku. Na njoj je bio pojačan zvuk uz teren gdje je ljutiti Šafarić vikao na Zvonimira Šarliju 'Vrati loptu! Vrati loptu!'. Šarlija to nije učinio, ali jest Marko Livaja, koji ju je izbio u aut.

Na kraju utakmice Šarlija je došao do Šafarića i ispričao mu se, a komentatori u studiju su nahvalili Varaždinova trenera za sve što radi ove sezone.