Poslušajte što je ljutiti trener Varaždina vikao hajdukovcima: 'Napoleon HNL-a'

Na MAXSportu je premijerno prikazana emisija Totalni nogomet u kojoj MAXSportovi komentatori analiziraju SHNL i hrvatski nogomet.
Jedna od tema bio je i Varaždin, koji pod vodstvom Nikole Šafarića ove sezone izgleda sjajno.
Varaždin je trenutačno treći na tablici, a u subotu je pobijedio Hajduk 2:0 i pokazao da je u sjajnoj formi. Zanimljiva situacija dogodila se u 68. minuti susreta kad gosti nisu željeli vratiti loptu Varaždincima.
Komentator Anđelko Kecman je u studiju istaknuo tu situaciju i pustio snimku. Na njoj je bio pojačan zvuk uz teren gdje je ljutiti Šafarić vikao na Zvonimira Šarliju 'Vrati loptu! Vrati loptu!'. Šarlija to nije učinio, ali jest Marko Livaja, koji ju je izbio u aut.
Na kraju utakmice Šarlija je došao do Šafarića i ispričao mu se, a komentatori u studiju su nahvalili Varaždinova trenera za sve što radi ove sezone.
'Vrlo draga i pitoma osoba, odličan sugovornik i drago ti ga je sresti. Tristo utakmica u SHNL-u kao igrač i tko zna koliko kao trener. Jedan od trenera koji će uvijek stati kraj tebe i ispričati ti kakvo je stanje u svlačionici, bez zadrške. Na tebi je onda da vidiš što ćeš reći u prijenosu, a što ne. Definitivno Napoleon SHNL-a', složili su se Ivan Ljubić i Anđelko Kecman.
Totalni nogomet je emisija koja će svakog ponedjeljka prolaziti kroz svaki detalj domaćeg nogometa. Fokus će, naravno, biti na SHNL-u, ali ni svi drugi ešaloni i dijelovi hrvatske nogometne piramide neće ostati zanemareni.
Voditeljska ekipa teško je mogla biti jača. Ekipa iz originalne postave kultnog podcasta 'Utakmicu po utakmicu', koju čine Anđelko Kecman, Ivan Ljubić i Mateo Pukšar, dobila je pojačanje u vidu komentatora MAXSporta i poznatog glasa s TV ekrana Andrije Cmrečnjaka.
