Poslije 'uspavanke' u Moskvi hrvatski nogometaši saznali suparnika u nokaut fazi; bilo je to očekivano...

U trećem kolu Svjetskog prvenstva skupine C Francuska i Danska su odigrale 0:0 pa će tako Skandinavci najvjerojatnije igrati s Hrvatskom u osmini finala (1. srpnja)

Bila je to uspavanka na stadionu Lužnjiki u Moskvi koja se s nestrpljenjem pratila i u Hrvatskoj, jer ukoliko se večeras ne dogode 'čudni' rezultati u trećem kolu skupine D, Dalićevi izabranici završit će kao prvi te će se u nokaut fazi namjeriti na drugi sastav skupine C. A to je Danska!