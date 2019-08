Poljud je rasprodan; Hajduk i Dinamo veliki će derbi igrati pred više od 30.000 navijača

Hajduk na Poljudu u 7. kolu Hrvatski Telekom Prve lige danas dočekuje Dinamo (MAXtv, Arenasport 3, 18.30 sati). U Splitu je sve spremno za spektakl, ipak je ovo najveći hrvatski derbi

Split i cijela Dalmacija žive za današnji derbi Hajduka i Dinama. Na Poljud stiže najveći protivnik, momčad koja je prošlog tjedna izborila nastup u Ligi prvaka. Sigurno je to i dodatni motiv 'bilima' koji se pred svojim vjernim navijačima žele dokazati i pokazati, barem malo iskupiti za onu katastrofu s početka sezone i sramotno ispadanje iz Europe.

Zato će Poljud biti ispunjen do posljednjeg mjesta, iz Hajduka su potvrdili kako je ostalo još stotinjak ulaznica, ali i to će do početka utakmice planuti te se očekuje više od 30.000 navijača na tribinama.