Poljak Blachowicz strašnim nokautom sve riješio u prvoj rundi pa prozvao Jonesa; sunaslovna borba donijela diskvalifikaciju, mnogi to ne bi slavili...

Najveću i najvažniju pobjedu svoje karijere ostvario je Jan Blachowicz u glavnoj borbi UFC Fight Night 167 priredbe u Rio Ranchu. On je u prvoj rundi nokautirao Coreya Andersona time vjerojatno izborivši borbu za naslov protiv Jona Jonesa, koji je odobravajuće reagirao iz publike. Diego Sanchez upisao je pobjedu u sunaslovnoj borbi, no na račun diskvalifikacije zbog ilegalnog udaraca kojim ga je Michel Pereira pogodio nakon 13 minuta svoje dominacije

Najavio je Jan Blachowicz kako će u borbi protiv Coreya Andersona poslati poruku i to je napravio. Ušao je kao autsajder protiv još jednog u nizu boraca koji su se vidjeli u Octagonu s Jonom Jonesom prije nego su odradili ono što moraju prije toga. Protiv čovjeka kojem se vidjelo ogromno samopouzdanja nastalo na račun prethodnih pobjeda, no to fokusiranom Poljaku nije smetalo. Završio je borbu na najbolji mogući način i time je vjerojatno izborio poziciju idućeg izazivača poluteške kategorije, odnosno idućeg protivnika Jona Jonesa, piše Figh Site.

Trajalo je sve zajedno tri minute tijekom kojih smo gledali ispitivanje snaga na distanci, bez previše pokušaja da se napravi nešto konkretnije. Onda se dogodilo upravo ono što je Blachowicz u najavama borbe govorio. Rekao je kako će Anderson nakon tri minute krenuti u rušenje te da ima spremno iznenađenje. Ipak, nije se radilo o rušenju, no o svojevrsnom pokušaju preuzimanja inicijative je. Anderson je skratio distancu i pokušao napasti nogom, a Poljak ga je dočekao nevjerojatno preciznim desnim krošeom koji je instantno završio priču. Anderson je završio na podu, a Blachowicz uz rub kaveza prozivajući Jona Jonesa koji je s odobravanjem reagirao na njegovu pobjedu i reakciju.

Sunaslovna borba nije donijela oduševljenje kao glavna, osim možda publici na tribinama koja je podržavala Diega Sancheza. Naime, on je upisao pobjedu protiv Michela Pereire i to nakon izuzetno lošeg nastupa. Naime, Brazilac se malo uozbiljio i pokazao je koliko može biti opasan. Oko 13 minute borbe na nogama je u potpunosti dominirao i zapravo je pomalo tužno bilo gledati Sancheza koji ne može baš ništa. Iako je imao sve u svojim rukama, 'Demolidor' je htio završiti borbu i po to je krenuo u drugoj polovici posljednje runde. Zahvaljujući seriji udaraca koljenom, poslao je Diega na stražnjicu uz ogradu kaveza, no u procesu je pogodio još jedno koljeno, koje je zbog Sanchezovog položaja bilo ilegalno. Došlo je do prekida i situacije gdje Sanchez govori sucu kako ne vidi od krvi i ne može nastaviti borbu, iako je krv u tom trenutku bila obrisana. No, liječnik je također prihvatio to objašnjenje i borba je prekinuta, a u potpunosti dominantni Pereira diskvalificiran. Za razliku od većine boraca koji ovakve pobjede podosta gorko prihvaćaju, Diego je reagirao s ponosom, što vjerojatno neće dobro djelovati na njegov imidž bespoštednog ratnika koji je kroz 14 godina u UFC-u gradio.

Ukupno je glavni program priredbe sadržavao šest borbi. Montana De La Rosa izvukla je svu moguću motivaciju iz poraza njenog supruga s otvaranja programa te je pokazala i ogroman napredak u borbi na nogama. Dominantno je savladala Maru Romero Borellu nakon tri runde, budući da je spomenutoj borbi na nogama pridodala ono za što smo već od ranije znali da jako dobro radi. Hrvanje i zadržavanje pozicije nije ostavilo nikakve dvojbe u pobjednicu. Nažalost, gore spomenuta diskvalifikacija Michela Pereira nije bila jedina na programu. Dogodilo se to i Kazuli Vargasu, zbog gotovo istog udarca, no ovdje nije bilo nikakve dvojbe da je udarac napravio efekt. Do tada relativno dominantni Brok Weaver bio je žestoko uzdrman te nije uspio nastaviti borbu i odnio je pobjedu na ovaj način. Kao što smo naveli da se kod Diega nije dogodilo, Weaver je bio nesretan što je morao slaviti na ovaj nimalo popularan način.