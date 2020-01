Junior dos Santos govorio o Stipi Miočiću: Njegova posljednja borba bila je nevjerojatna

Legendarni borac i nekadašnji prvak teške kategorije Junior dos Santos ove subote se vraća u oktogon u borbi protiv Curtisa Blaydesa na UFC-u u Raleighu. Bit će to 'Ciganu' peta borba u posljednjih godinu i pol dana, a prva nakon poraza od Francisa Ngannoua koji je prošlog srpnja okončao njegov niz od tri pobjede

Svjestan je da mora ostvariti više od jedne pobjede da bi se vratio u uži krug mogućih izazivača. Do tada će Stipe Miočić vjerojatno braniti pojas u trećem meču protiv Daniela Cormiera, no JDS-u se ne sviđa takav plan.

'Mislim da su obojica fenomenalni borci, ali mislim da ne bi trebali sada raditi treći meč. Mislim da bi obojica trebala odraditi meč s nekim drugim protivnicima, a onda dogovoriti treću borbu. Ovako nema smisla, ali to je UFC. Što god oni kažu, mi moramo slijediti. No, ne mislim da je to u redu. Trebali bi odraditi još jednu borbu, a tek onda trilogiju, ako do tada zadrže poziciju koju sada imaju. Ali, obojica su sjajni borci i veselim se meču s bilo kojim od njih, tko god će imati pojas. Želim to zlato!', rekao je Dos Santos.

'Ako Stipe neće biti dulje od godine dana, onda bi trebali imati borbu za privremeni pojas. Znam da je imao velikih problema, želim mu sve najbolje. No, divizija mora ići dalje, ne možemo čekati. Ipak, Stipe je šampion, zaslužuje to. Njegova posljednja borba protiv Cormiera bila je nevjerojatna. Vidjet ćemo što će biti', dodao je.