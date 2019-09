Pogodak i asistencija Brekala; zabio i Ljubičić; asistencije Vlašića i Barišića

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo bio je jedan od najboljih igrala Wolfsburga u pobjedi 3-1 protiv Oleksandrije u susretu prvog gola I skupine Europske lige:

Domaćine je doveo u vodstvo Max Arnold u 20. minuti opalivši s više od 25 metara. Pomogao mu je gostujući vratar Jurij Pankiv lošom reakcijom. Samo četiri minute kasnije bilo je 2:0. Brekalo je sjajno petom proigrao Admira Mehmedija koji je iskosa prebacio Pankiva. Gosti su smanjili u 66. preko Jevhena Banade, no samo minutu kasnije Brekalo je vratio na dva razlike.

Wolfsburg je rutinski stigao do prvih bodova u Europskoj ligi pobijedivši ukrajinski sastav sa 3:1.

U skupini H moskovski CSKA je doživio težak poraz na gostovanju kod Ludogoreca izgubivši sa 1:5 premda je nakon prvog poluvremena vodio 1:0.

Domaćin je sjajno otvorio utakmicu i već u petoj minuti je mogao do vodstva, no Wanderson je pogodio vratnicu. Rusi su uzvratili golom u 12. minuti. Nikola Vlašić je sjajno ubacio iz slobodnog udarca, a Igor Divejev je zabio glavom za 1:0. CSKA je zadržao vodstvo do konca prvog dijela, a onda se u prvim minutama nastavka raspao.