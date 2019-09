Talijani prodaju Danija Olma; pišu da su u lov na Španjolca krenuli velikani iz najjačih liga Europe

Odlična izvedba Dinama u Ligi prvaka i uvjerljiva pobjeda nad Atalantom 4:0 opet je potaknula napise oko odlaska Danija Olma iz hrvatskog prvaka u rekordnom transferu

'Ne znam više koji bi mu kompliment dao, sve što je prošao zadnjih mjeseci, koliko imao uspjeha, pa na kraju nije ostvario transfer u veliki klub koji je zaslužio. Siguran sam da će on ovakvim igrama i dalje privlačiti pažnju velikih klubova, to zaslužuje znanjem i kvalitetom', komentirao je Bjelica kad su ga pitali za Olma i zaključio:

Inače, prije početka sezone uz Olma su se vezivali iznosi od čak 50 milijuna eura. Je li to realno vidjet ćemo u budućnosti, ali jasno je da će transfer Španjolca srušiti rekord HT Prve lige koji zasad drži Marko Pjaca kojeg je Dinamo prodao Juventusu za 23 milijuna eura.

'Svi ćemo biti tužni kada nas napusti, on je za sve nas dodatna vrijednost i u igračkom i u ljudskom svjetlu. On je toliko toga prošao s 21-22 godine, a ostao tako normalan. Nikada nisam u životu sreo takvog dečka, a on je najkompletniji igrač s kojim sam ikada radio u trenerskoj karijeri.'