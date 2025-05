Pogledajte kako je Novo Vrijeme uvjerljivo svladalo Crnicu i izborilo finale

Uvodni dio dvoboja pripao je gostima koji su dominirali u posjedu i šansama, ali se na golu Crnice istaknuo Mario Jarmanović, koji je redom branio pokušaje Lennona, Duščaka, Santosa i Lime. Šibenčani su svoju prvu ozbiljniju priliku imali u 13. minuti kad je Repić lijepo prošao i pucao s oko sedam metara, ali je Bašković obranio i odbio loptu u korner. Upravo iz tog kornera domaći su još jednom zaprijetili – Nairton je silovito tukao lijevom nogom, ali je lopta završila na gredi.

Ubrzo su obje momčadi imale po jednu dobru šansu – udarac Igora Dos Santosa obranio je Bašković, dok je Lima pokušao na drugoj strani, ali ni on nije uspio savladati Jarmanovića. Najatraktivniji trenutak susreta dogodio se u 16. minuti kada je Santos s ruba vlastitog kaznenog prostora podigao loptu i izveo sjajan lob udarac preko Jarmanovića koji je bio predaleko od svog gola – za vodstvo gostiju 1:0.

Do kraja prvog dijela Lima je imao još jednu priliku, ali nije bio precizan. Zahvaljujući tom spektakularnom pogotku, Novo Vrijeme je na poluvrijeme otišlo s minimalnom prednošću i jasnom psihološkom prednošću.

U nastavku susreta Makarani brzo potvrđuju dominaciju. Već u 23. minuti Lasić presijeca loptu i upošljava Savija koji precizno zabija za 2:0. Domaći pokušavaju uzvratiti, no Bašković ponovno briljira. U 30. minuti Arthur se lijepo okrenuo na centru i asistirao Lasiću za 3:0.

Crnica je tada posegnula za igrom s golmanom-igračem, no to im se obilo o glavu – pogrešku Katuše iskoristio je Korolyshyn i pogodio za 4:0. Samo minutu kasnije Lima pogađa prazan gol za 5:0, a odmah potom Savio zabija svoj drugi pogodak nakon što je Jarmanović odbio udarac Prgometa – za 6:0. Domaći su tek u završnici došli do počasnog pogotka preko Bugarije.