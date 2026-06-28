Pogledajte kako je HRT-ov komentator proživio golove Hrvatske: Emocije govore sve

HRT je objavio snimku reakcija komentatora Luke Petrinca na oba pogotka Vatrenih u pobjedi 2:1, a video je brzo privukao pažnju ljubitelja nogometa. Reakcije pogledajte ovdje.

Na prvom pogotku Petra Sučića Petrinac nije skrivao oduševljenje, dok je kod pobjedničkog gola Nikole Vlašića uslijedila prava eksplozija emocija. Hrvatska je tim pogotkom osigurala prolazak u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva, što je dodatno pojačalo atmosferu u prijenosu.

HRT je i ranije tijekom turnira objavljivao snimke Petrinčevih reakcija s komentatorske pozicije, primjerice nakon pobjedničkog gola Ante Budimira protiv Paname, a novi video još jednom pokazuje koliko su emocije prisutne i iza mikrofona.

Reakcije su izazvale brojne pozitivne komentare navijača, koji su istaknuli da upravo ovakve spontane emocije dodatno uljepšavaju velike sportske trenutke.