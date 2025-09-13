RIJEKA - LOKOMOTIVA

Je li Rijeka oštećena? Pogledajte gol koji je šokirao Rujevicu

A.H.

13.09.2025 u 21:29

Rijeka - Lokomotiva
Rijeka - Lokomotiva Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Lokomotiva je u 74. minuti izjednačila protiv Rijeke i odnijela bod s Rujevice.

vezane vijesti

Španjolac David Virgili se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio domaću mrežu. Igrači Rijeke tražili su prekršaj u napadu, ali uzalud...

Rijeka - Lokomotiva 1:1 (Virgili) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel/HNS

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
balić za tportal

balić za tportal

'Imamo problem! Stigao je kao veliko pojačanje Hajduka, ali ovo nije nimalo dobro...'
VARAŽDIN - HAJDUK 2:0

VARAŽDIN - HAJDUK 2:0

Hajdukovci napadaju suca Kolarića, a evo što o suđenju kaže sudački analitičar iz Splita
za puškaša

za puškaša

Pogledajte gol o kojem bruji Europa! Bivši igrač Hajduka zabio je golčinu s centra

najpopularnije

Još vijesti