Je li Rijeka oštećena? Pogledajte gol koji je šokirao Rujevicu

Lokomotiva je u 74. minuti izjednačila protiv Rijeke i odnijela bod s Rujevice.
Španjolac David Virgili se najbolje snašao u kaznenom prostoru i pogodio domaću mrežu. Igrači Rijeke tražili su prekršaj u napadu, ali uzalud...
RIJEKA - LOKOMOTIVA
13.09.2025 u 21:29
balić za tportal
VARAŽDIN - HAJDUK 2:0