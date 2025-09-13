za puškaša

Pogledajte gol o kojem bruji Europa! Bivši igrač Hajduka zabio je golčinu s centra

S.Č.

13.09.2025 u 22:28

Dellova gol
Dellova gol Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot
CSKA Sofija upisala je pobjedu na domaćem terenu protiv Septemvrija rezultatom 3:1 u sklopu osmog kola bugarskog prvenstva.

Ipak, glavna priča susreta bio je pogodak bivšeg hajdukovca Lumbardha Dellove, koji je domaćine doveo u vodstvo već u 10. minuti.

Dellova je sjajnim udarcem s vlastite polovice iznenadio vratara i zatresao mrežu, postižući pogodak koji se rijetko viđa i koji je zasluženo privukao najviše pažnje. Snimku gola možete pogledati u videu.

Kosovar je od 2018. do 2022. bio na Poljudu, no nije se baš naigrao. Nakon Hajduka dvije je sezone bio u Ballkaniju, a od prošle sezone je član CSKA.

