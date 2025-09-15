Preminuo talijanski skijaški reprezentativac nakon teškog pada na treningu

Franzoso je nakon neuspješnog odraza preletio dvije linije zaštitnih mreža i snažno udario u drvenu ogradu postavljenu nekoliko metara izvan staze. Zadobio je ozbiljan kraniocerebralni traumatizam i edem mozga, a odmah je helikopterom prebačen u klinički centar u Santiagu i stavljen u induciranu komu. Unatoč naporima liječničkog tima, preminuo je dva dana kasnije.

Talijanski savez zimskih sportova (FISI) potvrdio je vijest i izrazio duboku sućut obitelji. Predsjednik saveza Flavio Roda istaknuo je: ‘Ovo je velika tragedija za našu obitelj i naš sport. Nemam riječi, iskrena sućut Matteovoj obitelji. Moramo učiniti sve da se ovakve nesreće više ne događaju.’

Franzoso je rođen u Genovi 16. rujna 1999. godine i upravo bi sutra proslavio 26. rođendan. Skijaški se razvijao u Sestriereu, a specijalizirao se za super-G i spust. Najveći uspjeh ostvario je 2021. godine pobjedom u super-G utrci Europa kupa, dok je u Svjetskom kupu upisao niz nastupa, bez plasmana u prvih 20.

Bio je kandidat za talijansku reprezentaciju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu 2026. godine.