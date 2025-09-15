TRAGEDIJA

Preminuo talijanski skijaški reprezentativac nakon teškog pada na treningu

A.H.

15.09.2025 u 21:30

Matteo Franzoso
Matteo Franzoso Izvor: Profimedia / Autor: Mattia Radoni / ipa-agency.net / IPA / Profimedia
Bionic
Reading

Talijanski skijaški reprezentativac Matteo Franzoso (25) preminuo je u bolnici u Santiagu nakon teškog pada na treningu u čileanskom skijalištu La Parva, gdje je odrađivao završne pripreme za novu sezonu.

Franzoso je nakon neuspješnog odraza preletio dvije linije zaštitnih mreža i snažno udario u drvenu ogradu postavljenu nekoliko metara izvan staze. Zadobio je ozbiljan kraniocerebralni traumatizam i edem mozga, a odmah je helikopterom prebačen u klinički centar u Santiagu i stavljen u induciranu komu. Unatoč naporima liječničkog tima, preminuo je dva dana kasnije.

Talijanski savez zimskih sportova (FISI) potvrdio je vijest i izrazio duboku sućut obitelji. Predsjednik saveza Flavio Roda istaknuo je: ‘Ovo je velika tragedija za našu obitelj i naš sport. Nemam riječi, iskrena sućut Matteovoj obitelji. Moramo učiniti sve da se ovakve nesreće više ne događaju.’

Franzoso je rođen u Genovi 16. rujna 1999. godine i upravo bi sutra proslavio 26. rođendan. Skijaški se razvijao u Sestriereu, a specijalizirao se za super-G i spust. Najveći uspjeh ostvario je 2021. godine pobjedom u super-G utrci Europa kupa, dok je u Svjetskom kupu upisao niz nastupa, bez plasmana u prvih 20.

Bio je kandidat za talijansku reprezentaciju na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i Milanu 2026. godine.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
totalni nogomet

totalni nogomet

'Neka netko objasni otkud Dinamu luksuz da šikanira takvog igrača'
OBJAVIO FOTOGRAFIJU

OBJAVIO FOTOGRAFIJU

Dinamovo pojačanje od dva milijuna eura završilo na operaciji
totalni nogomet

totalni nogomet

Poslušajte što je ljutiti trener Varaždina vikao hajdukovcima: 'Napoleon HNL-a'

najpopularnije

Još vijesti