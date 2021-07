Počeo je olimpijski turnir za nogometašice, a Britanke ispisale povijest Igara nakon što je ublaženo kontroverzno 'pravilo 50'

Nogometašice Velike Britanije u prvoj utakmici olimpijskog turnira u Tokiju svladale su Čile 2:0, ali su ispisale i povijest Igara svojim legalnim prosvjedom protiv rasizma i diskriminacije

Naime, Britanke su uoči sučevog zvižduka kleknule na koljeno, a tom činu pridružile su im se i suparnice iz Južne Amerike. Kasnije su to napravile i nogometašice Švedske i SAD-a (3:0). No 'Otočanke su bile prve te će ostati po tome upamćene, jer su to prvi pravni prosvjedi unutar propisa Međunarodnog olimpijskog odbora, nakon popuštanja kontroverznog 'pravila 50'.