Počela je euforija; 'Ronaldo efekt' već utječe na zaradu klubova kojima Juventus stiže u goste

Cristiano Ronaldo u ponedjeljak bi se trebao pridružiti momčadi Juventusa i započeti s pripremama za novu sezonu. CR7 će u Torinu raditi sa suigračima koji su kao i on dobili duži odmor zbog nastupa na SP-u, dok je ostatak momčadi na turneji po SAD-u. No, u Italiji je već zavladala pomama za Ronaldom, njegovim će dolaskom profitirati i svi konkurenti Juventusa u Serie A...

Počela je Ronaldomanija, navijači Juventusa s pravom su u euforiji, no ona se sad progresivno širi i na sve ostale klubove u Serie A. Čini se kako će doslovno svi profitirati Ronaldovim dolaskom u Juve...

Još je radikalniji primjer Parme koja u 3. kolu Serie A dočekuje Juve. Utakmica je na rasporedu u nedjelju 2. rujna, a Parmin stadion Tardini prima nešto više od 20.000 gledatelja. Ne treba ni naglašavati kako su sve ulaznice iz slobodne prodaje već razgrabljene i započela je preprodaja. Tako se ulaznica za sjevernu tribinu koja košta 20 eura sada prodaje za 180, dio istoka koji je 60 eura skočio je na 200, a dio zapada sa 70 na 230! No, da se razumijemo, u pitanju su inače najjeftinija mjesta.

Najbolji primjer su klubovi koji će u prvim kolima Serie A ugostiti Juventus. Tako već u 1. kolu Juve igra u Veroni kod Chieva , a ulaznice za tu utakmicu već su rasprodane, svih 30.000 koje su bile u prodaji odmah su planule. Na crnom tržištu već posao cvjeta, one najbolje prodaju se za 300 eura, a utakmica je na rasporedu tek 19. kolovoza pa je za očekivati kako će cijena zasigurno još rasti.

One najskuplje ulaznice od 100 i 150 eura također su u ponudi na crnom tržištu, i to za 400, odnosno 450 eura. Do utakmice je još više od mjesec dana i ne usudimo se niti zamišljati kakva će ludnica biti u danima pred sam susret. Sigurno je da će cijena ulaznica odletjeti u nebo...

Eto, i to je 'Ronaldo efekt', zaradit će Juventus, zaradit će i svi ostali klubovi Serie A, a zaradit će i 'tapkaroši'. Svima dobro, legalno ili nelegalno, a sve zbog Cristiana Ronalda.