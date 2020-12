Pirlo i Tudor izbjegli 'šamarčinu' od gradskog suparnika; Juventus se u samoj završnici provukao i preokretom srušio nesretni Torino

U desetom kolu talijanskog nogometnog prvenstva Juventus je svladao gradskog rivala Torino 2:1

Torino je bio mnogo bolja momčad u prvom poluvremenu u kojem je stigao i do prednosti kada se N'Koulou (9) najbolje snašao u gužvi pred vratima Juventusa nakon kornera. No, pet minuta potom Zaza je promašio 'zicer' za 2:0, da bi u završnici prvog dijela i atraktivan pokušaj Belottija prohujao preko grede.

U nastavku je Juventus preuzeo inicijativu, no nije i stvarao prilike, ali je u sam smiraj utakmice stigao do preokreta. Prvo je McKennie (77) poravnao na 1:1, da bi Bonucci (89) pogodio za važna tri boda 'zebri', oba gola postignuta su glavom i to nakon odličnih ubačaja Cuadrada.

Juventus je s ova tri boda stigao na drugo mjesto ljestvice sa 20 bodova, tri manje uz utakmicu više od vodećeg Milana, dok je Torino ostao u zoni ispadanja, 18. sa šest bodova, dva manje od 17. Fiorentine.