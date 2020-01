Philippoussis bez pardona rekao što misli o budućnosti Đokovića i Nadala: Federer? S njim je drukčija priča

Uoči početka nove teniske sezone legendarni australski tenisač Mark Philippoussis osvrnuo se na zanimljiv način na najbolje tenisače svijeta koji su obilježili zadnjih 15-ak godina ovog sporta

Na pitanje kako vidi poredak na ATP ljestvici u 2019. godini kratko i jasno je rekao:

'Iskreno, ne bih se usudio kazati kako će se Nadalova i Đokovićeva dominacija završiti u 2020. godini. Đoković djeluje moćno i ima još tri do četiri godine na vrhunskoj razni, naravno ako bude zdrav. I Nadal djeluje moćno i brzo, mislim da neće posustati u sljedećih godinu-dvije', kazao je 43-godišnji , nekada osmi tenisač svijeta.

Kada je riječ o Rogeru Federeru, koji je samo pet godina mlađi od Philippoussisa, kaže:

'S njim je drukčija priča. Ne zato što sumnjam u njega, ali prošli Wimbledon je bio težak za njega, dvije propuštene meč-lopte bile su mu jako gorka pilula. Definitivno će razmišljati o tome, svi znamo koliko cijeni Grand Slam titule, i svjestan je kako je to bila njegova šansa. Ako će imati šansu sljedeće godine, to svakako može biti u Londonu, no bit će nevjerojatno teško ponoviti to nakon onoga što se dogodilo. OK, možda će imati šansu i u Australiji, posljednjih je godina podloga u Melbourneu sve brža', dodao je Philippoussis.

Zaista zanimljivo mišljenje ili bolje reći analiza jednog od boljih tenisača koje je Australija imala.

