Petra Martić: Ovo je najbolji dan moje karijere, razmišljala sam hoću li ikad proći u četvrtfinale

Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u četvrtfinale grand slam turnira Roland Garros svadavši Estonku Kaiju Kanepi (WTA 88.) s 5-7, 6-2, 6-4 nakon dva sata i 14 minuta igre.

Martić se po prvi puta u karijeri plasirala u četvrtfinale Garrosa, a pokazala je i veliku mentalnu snagu jer je nadoknadila zaostatak 5-7, 0-2.

'Ovo je najbolji dan moje karijere, to sve govori. Čekala sam na ovo otkad sam prvi put izgubila u četvrtom kolu. To je bilo prije dosta godina. Presretna sam što se moj trud isplatio', rekla je Martić nakon meča za HRT.

'Bilo je puno emocija, obje smo htjele proći dalje. To je bio razlog 'gore-dolje' meča. Ostala sam u trenutku, razmišljala sam samo o sljedećem poenu i dala sve od sebe. Bilo je teško, na momente sam razmišljala da li ću opet izgubiti četvrto kolo, hoću li ikad proći u četvrtfinale, no uspjela sam se vratiti u meč i fokusirati na svoju igru, to je bio ključ današnjeg meča', dodala je Martić i komentirala dobru podršku publike na svim mečevima.