Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima

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Španjolska nije samo prošla dalje, nego je protiv Austrije poslala poruku svima koji je čekaju u nastavku Svjetskog prvenstva. Furija je u Los Angelesu odigrala zrelu, mirnu i vrlo autoritativnu utakmicu, pobijedila 3:0 i izborila osminu finala, gdje čeka pobjednika velikog okršaja Hrvatske i Portugala.
Ako Vatreni u Torontu svladaju Portugal, u sljedećem ih kolu čeka momčad koja je protiv Austrije djelovala kao da točno zna što želi, kako to želi i kada treba pritisnuti.
Junak pobjede bio je Mikel Oyarzabal, koji je zabio dva gola, dok je treći dodao Pedro Porro. Oyarzabal je pogodio u 36. minuti nakon asistencije Marca Cucurelle, zatim je u 88. postavio konačnih 3:0, a Porro je u 66. minuti glavom zabio nakon ubačaja Alexa Baene.
De la Fuente: Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu
Španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo. U razgovoru za Teledeporte naglasio je da su velike momčadi najbolje onda kada je najvažnije.
'Velike momčadi pojave se kada su najpotrebnije. Vrlo smo pažljivo pratili što se događalo u prethodnim utakmicama. Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu u svim segmentima. Moramo nastaviti napredovati', rekao je De la Fuente.
Iako je Španjolska slavila uvjerljivo i bez velike drame, izbornik Furije odmah je upozorio da u nastavku turnira nema prostora za opuštanje.
'Sve se može još malo poboljšati. U osmini finala suparnici su još teži. U našem je mentalitetu da se poboljšavamo. Ova momčad traži sve više i više', dodao je.
Posebno je pohvalio Oyarzabala, dvostrukog strijelca i igrača koji je još jednom pokazao koliko može biti važan u velikim utakmicama.
'Još jednom je pokazao potencijal koji ima. Treba mu odati priznanje. I ostatak momčadi odigrao je izvanrednu utakmicu', rekao je De la Fuente.
Hrvatska ili Portugal? 'Dobro ih poznajemo'
Španjolska sada čeka pobjednika dvoboja Hrvatske i Portugala. De la Fuente nije želio birati suparnika, ali jasno je dao do znanja da se Furija za obje opcije može dobro pripremiti.
'Vrlo dobro ih poznajemo i tko god dođe, morat će to zaslužiti', poručio je španjolski izbornik.
Slično je nakon utakmice govorio i Oyarzabal, koji je na pitanje bi li radije Hrvatsku ili Portugal odgovorio vrlo samouvjereno.
'Svejedno mi je, tko god dođe, idemo po pobjedu. Imam po jednog suigrača u svakoj reprezentaciji', rekao je Oyarzabal za La 1.
Španjolska je tako rutinski odradila posao protiv Austrije i sada mirno čeka rasplet iz Toronta. Hrvatska i Portugal igraju utakmicu bez popravnog, a pobjednika čeka Furija koja je protiv Austrije pokazala da u nokaut-fazu ulazi s puno samopouzdanja.