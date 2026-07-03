Izbornik Španjolske se najprije naklonio svojim igračima, a onda poslao moćnu poruku Hrvatima i Portugalcima

Junak pobjede bio je Mikel Oyarzabal, koji je zabio dva gola, dok je treći dodao Pedro Porro. Oyarzabal je pogodio u 36. minuti nakon asistencije Marca Cucurelle, zatim je u 88. postavio konačnih 3:0, a Porro je u 66. minuti glavom zabio nakon ubačaja Alexa Baene.

Ako Vatreni u Torontu svladaju Portugal, u sljedećem ih kolu čeka momčad koja je protiv Austrije djelovala kao da točno zna što želi, kako to želi i kada treba pritisnuti.

De la Fuente: Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu

Španjolski izbornik Luis de la Fuente nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo. U razgovoru za Teledeporte naglasio je da su velike momčadi najbolje onda kada je najvažnije.

'Velike momčadi pojave se kada su najpotrebnije. Vrlo smo pažljivo pratili što se događalo u prethodnim utakmicama. Odigrali smo gotovo savršenu utakmicu u svim segmentima. Moramo nastaviti napredovati', rekao je De la Fuente.

Iako je Španjolska slavila uvjerljivo i bez velike drame, izbornik Furije odmah je upozorio da u nastavku turnira nema prostora za opuštanje.

'Sve se može još malo poboljšati. U osmini finala suparnici su još teži. U našem je mentalitetu da se poboljšavamo. Ova momčad traži sve više i više', dodao je.

Posebno je pohvalio Oyarzabala, dvostrukog strijelca i igrača koji je još jednom pokazao koliko može biti važan u velikim utakmicama.

'Još jednom je pokazao potencijal koji ima. Treba mu odati priznanje. I ostatak momčadi odigrao je izvanrednu utakmicu', rekao je De la Fuente.

Hrvatska ili Portugal? 'Dobro ih poznajemo'

Španjolska sada čeka pobjednika dvoboja Hrvatske i Portugala. De la Fuente nije želio birati suparnika, ali jasno je dao do znanja da se Furija za obje opcije može dobro pripremiti.

'Vrlo dobro ih poznajemo i tko god dođe, morat će to zaslužiti', poručio je španjolski izbornik.

Slično je nakon utakmice govorio i Oyarzabal, koji je na pitanje bi li radije Hrvatsku ili Portugal odgovorio vrlo samouvjereno.

'Svejedno mi je, tko god dođe, idemo po pobjedu. Imam po jednog suigrača u svakoj reprezentaciji', rekao je Oyarzabal za La 1.

Španjolska je tako rutinski odradila posao protiv Austrije i sada mirno čeka rasplet iz Toronta. Hrvatska i Portugal igraju utakmicu bez popravnog, a pobjednika čeka Furija koja je protiv Austrije pokazala da u nokaut-fazu ulazi s puno samopouzdanja.