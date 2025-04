Pešić i Štrlek u četvrtfinalu Lige prvaka, kraj za Karačića, Alilovića i Šušnju

Gosti su nakon prvog dijela vodili 24-21, u 54. minuti su imali i četiri gola prednosti (35-31), no domaćin je u završnici susreta serijom 6-1 okrenuo rezultat stigavši do prednosti 37-36. Kielce je do kraja uspjelo tek izjednačiti.

Domaći sastav je predvodio sjajni Danac Mathias Gidsel s 12 golova iz 13 šuteva, dok je Nijemac Nils Lichtlein dodao šest golova. Hrvatski rukometaš Manuel Štrlek postigao je jedan gol.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Poljak Szymon Sicko s osam i Francuz Benoit Kounkoud sa šest golova. Igor Karačić se nije upisao među strijelce.

Nantes se probio među osam najboljih pobjedom 29-24 protiv Wisle nadoknadivši poraz od tri razlike iz prve utakmice (25-28).

Nantes je u prvom poluvremenu imao devet razlike, u drugom i 11 golova viška, no Wisla se u završnici približila na četiri gola minusa (28-24). Međutim, gol Thibauda Brieta za 29-24 razriješio je sve dvojbe.

Ayoub Abdi sa šest golova i hrvatski golman Ivan Pešić s 14 obrana su predvodili francuski sastav, dok je kod Wisle najefikasniji bio Filip Michalowicz sa šest golova. Leon Šušnja je dodao tri, dok se Lovro Mihić nije upisao među strijelce. Mirko Alilović je imao šest obrana.

Francuzima sada slijedi četvrtfinalni okršaj protiv Sportinga.

Dalje ide i Magdeburg koji je s dvije pobjede izbacio bukureštanski Dinamo. U prvom susretu na gostovanju je bilo 30-26, a večeras 35-29.

Kod Magdeburga je najefikasniji bio Islanđanin Ingi Magnusson s osam golova, a na suprotnoj strani Branko Vujović sa šest golova. Magdeburg u četvrtinalu očekuje Veszprem.

U četvrtak ćemo doznati posljednjeg putnika u četvrtfinale. U Parizu se sastaju PSG i Pick Szeged, a Francuzi su u prvom susretu slavili 31-30. Pobjednik iz tog dvoboja će u četvrtfinalu igrati protiv Barcelone.

Rezultati play-offa:



Füchse Berlin - Industria Kielce 37-37 (prva utakmica 33-27)



Magdeburg - Dinamo Bukurešt 35-29 (prva utakmica 30-26)



Nantes - Wisla Plock 29-24 (prva utakmica 25-28)



Utakmica u četvrtak:



PSG - Pick Szeged (prva utakmica 31-30)



Četvrtfinale (23. i 24. travnja - 30. travnja i 1. svibnja)



Magdeburg - Telekom Veszprem



Pick Szeged / PSG - Barcelona



Nantes - Sporting



Füchse Berlin - Aalborg



FINAL FOUR Lige prvaka