Perasović otkrio bolnu razliku između hrvatske i srpske košarke te zašto je odbio u ovome trenutku biti izbornik

Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović govorio je za Sportklub o današnoj Euroligi, ali i o temama bliskim hrvatskoj košarkaškoj javnosti – rezultatima reprezentacije u kvalifikacijama za SP te zašto ne želi opet biti izbornik naše nacionalne vrste

Nekadašnji trener Cibone, Anadolu Efesa i Baskonije siguran je da današnja Eurtoliga ide u smjeru NAB lige odnosno zatvorenog europskog natjecanja. 'Velika većina klubova želi samo igrati Euoligu, a ne i nacionalna prvenstva. Ja znam za Španjolsku da sigurno Barcelona i Baskonija to žele i da je otpor nekih klubova poput Madrida, ali to je samo pitanje vremena kada će se igrati europska NBA liga. Jer ekonomski, financijski i medijski je puno zanimljivija Euroliga nego nacionalna prvenstva. Još uvijek je to po meni nemoguća emisija, ali Euroliga ide u tom pravcu i sve radi na taj način da bi sutra bile dvije Eurolige. Odnosno jedna koja je, koju poznajemo i druga koja bi bila Eurokup, koji će se prebaciti kao druga Euroliga, koja će biti izlučna za Euroligu,' objasnio je Perasović za Sportklub.

Hrvatskim klubovima sve je teže doći do Eurolige ili nije... 'Mislim da nije toliko loša situacija u smislu protočnosti prema Euroligi, klubovi imaju načina izboriti se preko Eurocupa i preko ABA lige. Očigledno je da nije jednostavno, ali u ABA ligi Cedevita se natječe samo sa tri, četiri kluba, nema tu puno više klubova kao u Eurocupu koji su kvalitetni. Prema tome, postoji šansa, i kada dođeš do polufinala možeš doći do finala i znači da nismo toliko daleko od Eurolige. Po meni je najveći problem upravo taj što kvaliteta srpskih igrača i u konkurenciji između hrvatskih klubova ipak puno veća, odnosno bez obzira što jako puno kvalitetnih srpskih igrača odlazi u inozemstvo, oni ih stvaraju kao na traci i imaju puno igrača koji stvaraju razliku u ABA ligi. Tu je najveći problem, stranci po meni, nema tu neke prevelike razlike, jedina šansa po meni je dok se ne izjednači ta kvaliteta domaćih igrača, veći broj stranaca koji hrvatski klubovi moraju imati da bi se mogli natjecati sa momčadima poput Crvene Zvezde i Budućnosti', do bola je iskren bio Perasović, a te njegove riječi neće dobro odjeknuuti u hrvatskoj košarkaškoj javnosti.



Perasović je bio izbornik hravstke 2015., nije dobro završilo (poraz u osmini finala Eurobasketa od Češke). Kako sada gleda na katastrofalan start u kvalifikacijama za SP 2019. (1-3)? 'Puno će ovisiti o tome koji će igrači igrati u tim kvalifikacijama, jer činjenica je da mi nemamo toliku širinu igrača kad nam ključni igrači ne igraju da mi to možemo lagano prebroditi. Španjolci stave igrače koji igraju u ACB ligi, koji imaju 35,36 godina koji su kvalitetni, koji znaju igrati košarku i koji su bili nekad u reprezentaciji i oni to bez problema prebrode. Isto tako Srbija, i njima se dogodi neki neočekivani poraz, jer ne možeš ti toliko igrača zamijeniti. Mi nemamo taj bazen da možemo te igrače koji igraju u NBA ligi zamijeniti tako lagano, i ukoliko oni neće igrati te kvalifikacije i dalje ćemo se mučiti s Mađarima, Poljacima... Može nam se dogoditi da igramo te kvalifikacije s Talijanima i da izgubimo, jer Talijani imaju odličnu momčad. Po meni je vrlo teško sad tu nešto prognozirati i kažem dok postoji zadnja šansa treba se boriti. Očigledno je da postoji, jer nisu ni to nepobjedive reprezentacije da ih se ne može pobijediti i treba ulaziti svaku utakmicu s ciljem da se pobijedi, nema tu puno filozofiranja.'