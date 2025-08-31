Ozlijeđeni Bogdanović ovom porukom digao Srbiju na noge; dobio je na tisuće poruka

Košarkaška reprezentacija Srbije odlično je otvorila Eurobasket – tri utakmice, tri pobjede – ali ostala je bez svog kapetana i jednog od ključnih igrača, Bogdana Bogdanovića.
Zvijezda Los Angeles Clippersa ozlijedila se u dvoboju protiv Portugala u 2. kolu, a nakon dodatnih pretraga potvrđene su crne slutnje – riječ je o rupturi mišića stražnje lože zbog koje Bogdanović propušta ostatak prvenstva.
‘Kapetan reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Europskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala. U dogovoru s njegovim klubom Los Angeles Clippersima, kapetan će naredne tjedne provesti na intenzivnim terapijama u SAD-u kako bi se što prije oporavio’, priopćio je Košarkaški savez Srbije.
Nakon pobjede protiv Latvije u Rigi jasno je da će najveći teret sada pasti na Nikolu Jokića, koji je već do sada briljirao s impresivnim brojkama. Srbija je bez svog kapetana, ali ambicije se ne mijenjaju – cilj je zlato.
Bogdanović se oglasio na društvenim mrežama i poslao snažnu poruku suigračima: ‘ Sretno, momci. Vidimo se u finalu.’
Njegove riječi odmah su odjeknule među navijačima, koji su mu poslali na tisuće poruka podrške, nadajući se da će Bogdan barem kao prvi kapetan podići pehar ako Srbija dođe do trona.
Srbija sljedeću utakmicu igra u ponedjeljak protiv Češke, a grupnu fazu završava u srijedu ogledom protiv Turske. Do sada su redom svladali Estoniju, Portugal i Latviju, a Jokićeve partije već ulaze u povijest Eurobasketa.