Ozlijeđeni Bogdanović ovom porukom digao Srbiju na noge; dobio je na tisuće poruka

Zvijezda Los Angeles Clippersa ozlijedila se u dvoboju protiv Portugala u 2. kolu, a nakon dodatnih pretraga potvrđene su crne slutnje – riječ je o rupturi mišića stražnje lože zbog koje Bogdanović propušta ostatak prvenstva.

‘Kapetan reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Europskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala. U dogovoru s njegovim klubom Los Angeles Clippersima, kapetan će naredne tjedne provesti na intenzivnim terapijama u SAD-u kako bi se što prije oporavio’, priopćio je Košarkaški savez Srbije.



Nakon pobjede protiv Latvije u Rigi jasno je da će najveći teret sada pasti na Nikolu Jokića, koji je već do sada briljirao s impresivnim brojkama. Srbija je bez svog kapetana, ali ambicije se ne mijenjaju – cilj je zlato.

Bogdanović se oglasio na društvenim mrežama i poslao snažnu poruku suigračima: ‘ Sretno, momci. Vidimo se u finalu.’

