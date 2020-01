Ovo će biti prava rukometna poslastica, ali jedan podatak o protivniku Hrvatske stvara nelagodu kod Červara

Hrvatska rukometna reprezentacija danas u Beču (srijeda, 22. siječnja, 16.00 sati) igra posljednju utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva. 'Kauboji' su polufinale osigurali, a sada će u izravnom srazu protiv Španjolaca igrati za prvo mjesto u skupini I te potencijalno lakšeg protivnika u polufinalu...

No, Hrvatska ima 'tajno oružje'. Naši su 'kauboji' do sada primili samo 133 gola i po tome su najbolji na ovom EP-u. Španjolci su primili 152 gola, razlika je velikih 19 golova 'u našu korist'. U prosjeku Hrvatska prima 22,16 golova po utakmici, a Španjolska pak 25,33 gola.

Osim toga, Španjolska je kao i Hrvatska deveti put stigla do polufinala. Jednom su, i to u Hrvatskoj prije dvije godine postali europski prvaci. Uz to još imaju četiri srebra te dvije bronce. Jedini put do sada, kada su izborili polufinale, a nisu osvojili medalju, bilo je 2012. godine u Srbiji, gdje ih je na putu do bronce zaustavila baš Hrvatska.