Michael Jordan grcao u suzama: 'Kada je Kobe Bryant umro, umro je i dio mene. Počivaj u miru, braco'

Prije nešto manje od mjesec dana, u padu helikoptera u Kaliforniji, poginuo je 41-godišnji legendarni košarkaš Kobe Bryant, njegova 13-godišnja kćer Gianna Maria te još sedmero ljudi. Ovog ponedjeljka, u Staple centu u Los Angelesu održana je komemoracija

Od ranih sati ovog ponedjeljka, pred dvoranom Staple Center okupljali su se brojni štovatelji Kobea Bryanta, legendarnog NBA košarkaša, koji je cijelu karijeru, odnosno 20 godina, nosio dres LA Lakersa.

U dvorani se okupilo 20.000 ljudi, a da je bilo još mjesta, sva bi bila popunjena.

'Ovdje sam jer volim Kobeja', rekla je Byonce koja je zapjevala dvije pjesme u čast legendarnog košarkaša.

Nakon toga uslijedili su isječci iz Kobejeve karijere uz pjesmu 'Memories' i neke od najpoznatijih citata velikana LA Lakersa:

'Svi oni dani kada vam se nije dalo, ali ste se natjerali, sva jutra kada ste se rano ustali, sve noći kada ste ostali budni. To je zapravo vaš san. Nije do cilja, do putovanja je'.

Jimmy Kimmel, američki voditelj i komičar te dobar prijatelj obitelji Bryant, zaplakao je već u prvim rečenicama kada je nabrajao sve poginule u ovoj strašnoj nesreći.

Potom je govor održala Vanessa Bryant, Koeova supruga i majka Gianne.

'Pričat ću o oboma, ali prvo o svojoj curici. Bila je 'tatina curica', ali me voljela. Svako jutro i svaku večer bi me poljubila. Bila je samouvjerena, odlična sportašica. U školi je čak dečkima pokazivala košarku. Bila je jako draga i slatka, uvijek se brinula da je obitelj na okupu i da su svi dobro. Uvijek je htjela najbolje za nas. Znala je mandarinski, španjolski i imala je odlične ocjene'.

Nakon govora o kćeri, Vanessa se osvrnula i na Kobea.

'Nisam ga gledala kao slavnog košarkaša nego kao svoga muža, najboljeg prijatelja. Uvijek se brinuo gdje sam, ako me nema od prve minute na mome mjestu na njegovim utakmicama. Volio je trenirati Gigi. Rekao je da ima sjajan pregled igre. Nažalost, njene sestre neće imati tu priliku, nažalost. Ipak, one ga i dalje zovu 'Dada', otkrila je Vanessa te nastavila.