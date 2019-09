Ovakvo Sarrijevo ponašanje Mario Mandžukiću nikako nije zaslužio

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, 33-godišnji Mario Mandžukić, kojem je ovo peta sezona u dresu 'Stare dame', no za razliku od prethodnih četiri, kada je bio aktivan i jako bitan kotačić Allegrijeve momčadi, sada kod trenera Sarrija nije u planovima

Međutim, to kod Sarrija očito ne prolazi, ali ako je ovaj talijanski trener to znao i prije sezone, bilo bi puno poštenije da je to javno, ili barem u četiri oka priopćio Mandžukiću, pa da je bivši hrvatski reprezentativac imao puno jasniju sliku što se njegove budućnosti tiče.

Jer koliko god Mandžukić uporan bio, da je znao kako neće dobiti ni sekunde, sigurni smo da bi i sâm inzistirao na novoj sredini te tamo dokazivao svoju klasu.

Ovako je ostao, dojma smo, u zabludi i uvjerenju kako će se za svoje mjesto morati boriti, kao i svaki put dosad.