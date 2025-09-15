postalo je viralno

Ovako nešto se ne pamti! Poslušajte reakciju talijanske nogometne legende kad je Modrić zabio za pobjedu

S.Č.

15.09.2025 u 09:31

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Luka Modrić postigao je svoj prvi pogodak za Milan, i to u 41. godini života. Povijesni trenutak na San Siru u utakmici protiv Bologne obilježila je i reakcija legendarnog talijanskog radijskog reportera Francesca Repicea, koja je ubrzo postala viralna.

U 61. minuti dvoboja trećeg kola Serie A Alexis Saelemaekers probio je po desnoj strani i ubacio povratnu loptu na rub kaznenog prostora. Ondje se našao Modrić, koji je snažnim udarcem desnom nogom pogodio mrežu za 1:0. Bio je to njegov prvijenac u dresu Rossonera, a ujedno i pogodak vrijedan pobjede.

Stadion je eksplodirao, a u eteru radija Rai čulo se strastveno izvještavanje Francesca Repicea, 63-godišnjeg veterana talijanskog sportskog novinarstva. Njegove riječi oduševljenja obišle su društvene mreže, potvrđujući kako Modrićeva igra izaziva divljenje i izvan granica Italije.

Kapetan hrvatske reprezentacije u Milan je stigao kao slobodan igrač nakon što je s Real Madridom osvojio sve najveće trofeje i ispisao klupsku povijest. Njegov prvi gol u Serie A nova je potvrda da i u veteranskim godinama ostaje igrač koji odlučuje utakmice.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
