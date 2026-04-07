'Ovaj Dinamo i onaj prošlogodišnji imaju samo jednu zajedničku stvar - ime'

Najveća priča ovoga kola bila je spektakularna pobjeda Dinama protiv Osijeka 7:0. Momčad Marija Kovačevića odigrala je sjajnu utakmicu i pokazala da je trenutačno daleko najbolja momčad lige.

'Što reći... Dinamo od prošle sezone i Dinamo od ove sezone nemaju apsolutno nikakve veze osim što se obje momčadi zovu Dinamo. Kako Dinamo igra, od zadnje linije do napada, zaista fantastično', rekao je Zekić i dodao:



'Vidi se velika simbioza, kako su samo svi čestitali Filipoviću na obrani u 87. minuti. Svi uživaju; igrači i navijači, sve dijametralno suprotno od onoga što se događa u Osijeku'.