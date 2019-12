Otkrivene dvije opcije za Fedora; oba borca su opaka, a protiv jednog se već loše proveo

Prvi čovjek Bellatora otkrio je protiv koga bi se Fedor Emelianenko mogao boriti nakon što je porazio Quintona 'Rampagea' Jacksona u Japanu

Uoči spektakla Bellatorov predsjednik Scott Coker najavio je još dvije Fedorove borbe u Bellatoru prije povlačenja ruske MMA ikone, no Fedor je rekao da će o mirovini još razmisliti kada dođe vrijeme. Coker bi volio da se Fedor oprosti u Moskvi, a prije toga na jesen odradi još jednu borbu 'negdje na Bliskom Istoku'. Nakon Fedorove pobjede Coker je otkrio tko bi mogao biti sljedeći suparnik proslavljenog veterana, prenosi Fight Site .

Jedna opcija je napad na titulu teške kategorije i meč s Ryanom Baderom, a druga meč s još jednim veteranom i bivšim UFC-ovcem Joshom Barnettom.

'To ovisi samo o njemu. Fedor je izgledao fantastično, ima 3-1 u organizaciji. Ako on nešto želi, radit ćemo na tome. Ali, nisam siguran je li mu pojas toliko bitan. Nisam još stigao sjesti i popričati s njim. Rekao sam mu da se odmori, vidi obitelj, a kasnije ćemo se čuti i može mi reći što želi, mi ćemo mu to ostvariti', rekao je Coker.

Fedor se prije godinu dana već borio protiv Badera i doživio težak poraz nokautom u borbi za pojas teške kategorije. Ako Emelianenko ne želi revanš, moguć je sudar s Barnettom, koji se nije borio od 2016. kada je pobijedio Andreija Arlovskog, a zatim napustio UFC zbog sukoba s USADA-om. Prošlog je tjedna trebao debitirati u Bellatoru, ali je u posljednji tren zbog bolesti odustao od nastupa na Havajima. Njihov meč bio je zakazan još prije deset godina, ali je na kraju propao.

'Josh Barnett stalno kuca na vrata, imao je nesreću prošlog tjedna na Havajima, razbolio se i s njim smo u kontaktu. Oporavlja se, vratit će se. Volio bi se boriti krajem siječnja, ali raspored nam je popunjen. Ugurat ćemo Josha negdje. Ako će Fedor željeti, a znam da bi Josh to želio jer mi je rekao da želi borbu s Fedorom, možda možemo dogovoriti taj meč', rekao je Coker.

