Velika vijest za ljubitelje slobodnih borbi, Fedor demantirao priču o umirovljenju

Jedan od najvećih MMA boraca, Rus Fedor Emelianenko, u tokijskoj Saitama Areni pobijedio je Quintona Jacksona, a potom je objavljeno kako je 44-godišnjem rusu ovo bila posljednja borba u karijeri

'Jako sam sretan što sam još jednom bio ovdje i što sam vas mogao zabaviti i razveseliti. Tu sam postao pravi borac. Nažalost, želim reći da moja karijera možda zvršava ovdje, s pobjedom u Japanu gdje je i započela. Ovo je kraj mog puta, hvala vam na podršci', prenio je prevoditelj Fedorove riječi odmah nakon pobjede nad 'Rampageom' što su mnogi protumačili kao kraj njegove karijere.

>> Legendarni ruski borac Fedor nokautirao je protivnika i potom objavio kraj impresivne karijere

Među medijima i obožavateljima ruskog borca nastala je pomutnja konfuzija jer je prije svega nekoliko dana predsjednik Bellatora Scott Coker otkrio da je s Fedorom potpisao novi ugovor.

'Trenutačno je plan točno onaj koji je Scott otkrio. Odradit ću tri borbe koje su dio te turneje koja označava kraj, ali kada ta turneja završi, vidjet ćemo kako ću se osjećati. I onda ću odlučiti što dalje', još je ranije ovog tjedna tu priču prokomentirao i sam Emelianenko, a prenosi Fightsite.hr.

Ipak, vrlo brzo nakon završetka Bellator 237 priredbe Fedorov prevoditelj se u Saitama Super Aren' ispričao za nedovoljno jasan prijevod izjave iz kaveza.

'Možda je to do mene. Preuzimam odgovornost. Situacija je zapravo ovakva, ovo je sada njegova oproštajna turneja. Želio je borbu u Japanu, SAD-u i Rusiji. Ovo je znači, za Japan, bila njegova posljednja borba. On ne ide u mirovinu, preuzimam odgovornost i žao mi je.'

Fedor je za kraj rekao da ne zna kada bi mogli gledati njegov idući meč. Njemu je sada najbitnije vratiti se kući i provesti neko vrijeme u krugu obitelji, a tek onda kasnije sjesti s Bellatorovim čelnikom i porazgovarati o tome kako dalje.

