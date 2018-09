Osramoćeni Talijan digao ruke od svega: Nikad se više neću utrkivati

Nakon što mu je Talijanski automobilistički savez oduzeo licencu za utrkivanje zbog skandaloznog incidenta na Moto 2 utrci u Misanu, Romano Fenati najavio je kraj svoje karijere...

FIM MotoGP Stewards 📋 Black flag Romano Fenati for irresponsible riding 🏴 #Moto2 #SanMarinoGP pic.twitter.com/sTqv6nhZer

Vozač koji je i prije bio poznat po incidentima nakon svega je odlučio prekinuti karijeru.

'Za mene su vrata Svjetskog prvenstva zatvorena. Nikad više neću voziti,' potvrdio je Romano Fenati za La Republicu pa dodao:

'Pogriješio sam, to je istina, ali nikog nije briga za moju bol. Nisam bio pravi čovjek, nisam mogao kontrolirati svoj bijes, ali i Manzi je mene mogao ubiti. Pokušao me izgurati sa staze, što se nije vidjelo na televiziji. Krv mi je udarila u glavu, adrenalin me udario na najjače i zasr*o sam, nakon niza njegovih provokacija.'

Fenati će tako ostati na deset pobjeda u Moto 3 klasi i prošlogodišnjoj tituli vicešampiona, a mladima je najbolji primjer što se može dogoditi ako ne kontroliraš svoje emocije na stazi...