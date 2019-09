Osim poraza u Napulju, Liverpoolove navijače jako zabrinula i ova izjava Van Dijka

Aktualni klupski nogometni europski prvak, Liverpool, porazom je ušao u novu sezonu Lige prvaka. 'Redsi' su poraženi na stadionu San Paolo kod Napolija 0:2

Napoli je rezultatom 2:0 pobijedio europskog prvaka Liverpoola s Dejanom Lovrenom, koji je ostao na klupi. Igralo se odlično, no nije bilo golova sve do 82. minute kada je Dries Mertens s 'bijele točke' pogodio za vodstvo Napolija.

U 92. minuti Llorente je zabio drugi gol za 'napolitance' i zasluženu pobjedu domaćih.

No, osim samog poraza, navijače Liverpoola zabrinula je i izjava Virgila van Dijka, 28-godišnjeg nizozemskog stopera, možda trenutno i najboljeg svjetskog igrača na toj poziciji, koji bi mogao igrati u bilo kojem klubu.

Naime, iako ima važeći ugovor s 'redsima' do lipnja 2023. godine, proteklih se dana počelo špekulirati kako Van Dijk još uvijek nije potpisao novi, produženi ugovor, iako mu je - navodno - ponuđen.

'Ništa se ne događa, to je to. Vidio sam u medijima da dogovoram novi ugovor, ali to nije do mene. Jer trenutno ništa ne dogovoramo. Sada sam fokusiran isključivo na utakmice i vidjet ćemo što bi se u budućnosti moglo dogoditi,' rekao je Van Dijk.

Ovom izjavom nije ni potvrdio, ali ni demantirao svoj ostanak u Liverpoolu. Što pak otvara mogućnost za špekulacije, kako bi mogao i napustiti Anfield. A to je vijest koju ni jedan navijač Liverpoola ne bi želio čuti.