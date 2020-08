Osijek nakon Ante Ercega doveo još jedno veliko pojačanje; na Gradski vrt stigao napadač poznatog španjolskog prvoligaša

Ramon Miérez, kojeg ljubitelji HT Prve lige znaju iz Istre 1961, novi je član NK Osijeka u koji je stigao na posudbu iz Alavesa

Osijek je nakon Ante Ercega u svoje redove doveo i 23-godišnjeg argentinskog napadača Ramona Miéreza iz španjolskog Alavesa. Miérez je u redove slavonskog prvoligaša stigao na jednogodišnju posudbu, a ugovor s Alavesom mu traje do 2023. godine.

Karijeru je počeo u Tigreu u koji je i stigao u Alaves za 2.2 milijuna eura, a ljubitelji hrvatskog nogometa ga znaju iz Istre 1961 u kojoj je bio na posudbi u sezoni 2018./2019. Za Istru je skupio 23 nastupa i postigao 10 golova, te upisao pet asistencija. Prošle je sezone igrao za španjolskog drugoligaša Tenerife, a sada će se okušati u Osijeku.

'Sretni smo što smo nakon Ercega doveli još jednog napadača koji se već pokazao odličnim u našem prvenstvu. On je već dugo bio na našem radaru i drago mi je da smo ga uspjeli dovesti u svoje redove. Vjerujem da će se odlično snaći u našoj momčadi i brzo pokazati svoje kvalitete', rekao je na potpisivanju ugovora glavni klupski skaut Marin Skender, a sportski direktor Alen Petrović dodao:

'Htjeli smo ga kupiti prije godinu i pol dana, realizirati transfer, ali tada to nije bilo moguće. No, u ovom prijelaznom roku nam se ostvarila želja da ga angažiramo. Zasad je to jednogodišnja posudba s opcijom kupovine. Miérez je neupitno kvalitetan napadač i nadam se da će se brzo i dobro adaptirati na novu sredinu. Ima izraženu crtu agresivnosti, vrlo je aktivan u igri i što je najvažnije posjeduje realizatorske sposobnosti. Znamo ga iz HNL-a, sigurno nam može biti pravo pojačanje.'