Ono što su izveli nogometaši PSG-a u povijesti Lige prvaka dogodilo se samo još tri puta, a jednom je ulog čak bio trofej

U prvom četvrtfinalnom dvoboju Lige prvaka, na stadionu Luz u Lisabonu, vidjeli smo završnicu kakva se rijetko događala u povijesti ovoga natjecanja

Podsjećamo, nogometaši francuskog prvaka PSG-a izborili su nastup u polufinalu Lige prvaka velikim preokretom pobijedivši Atalantu sa 2:1, iako je talijanska momčad do 90. minute vodila golom hrvatskog reprezentativca Marija Pašalića iz 27. minute.

PSG je postao tek četvrta momčad u najbogatijem klupskom natjecanju koja je izgubila dvoboj u regularnih 90 minuta, ali je ipak unadoknadi s dva pogotka napravila preokret i izbjegla produžetke.

Prije Parižana to je još uspjelo nogometašima Manchester Uniteda 1999. i to u najvažnijoj utakmici sezone – finalu, Bayern je vodio sve do nadoknade 1:0, a onda su se ukazali Sheringham i Solskjaer.

Drugi dvoboj s preokretom poslije isteka 90. bilo je četvrtfinale Bayerna i Chelsea 2005., Englezi su vodili 1:2, a onda su Bavarci upisali pirovi trijumf 3:2, jer je dalje prošao svejedno premijerligaš.